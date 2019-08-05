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Страшний ураган під Одесою: від селевого потоку загинув чоловік (фото)

STYLERПодії    05.08.2019 - 08:45
Страшний ураган під Одесою: від селевого потоку загинув чоловік (фото)
Ураган під Одесою - чоловік загинув від селевого потоку (фото: bessarabiainform.com)

Потужний ураган в Одеській області призвів до людських жертв

Страшний буревій, котрий пронісся в Білгород-Дністровському районі Одеської області, спровокував селевий потік, який зніс автомобіль з трьома людьми в салоні, а також забрав життя одного з місцевих жителів. Про це пише видання Bessarabia Inform.

Трагедія сталася 4 серпня у селі Молога на території садового кооперативу, де загиблий, за попередніми даними, працював зварювальником. Його тіло виявив голова кооперативу.

Страшний ураган під Одесою: від селевого потоку загинув чоловік (фото)

Ураган під Одесою - чоловік загинув від селевого потоку (фото: bessarabiainform.com)

За словами жителів села Молога, яке розташоване на березі Дністровського лиману, в сусідній Семенівці прорвало дамбу і величезні потоки води змивали все на своєму шляху: речі з дворів людей, ворота, паркани і навіть бетонні плити.

Страшний ураган під Одесою: від селевого потоку загинув чоловік (фото)

Ураган під Одесою - чоловік загинув від селевого потоку (фото: bessarabiainform.com)

Очевидці розповідають, що висота селевого потоку сягала близько півтора метрів.

Страшний ураган під Одесою: від селевого потоку загинув чоловік (фото)

Ураган під Одесою - чоловік загинув від селевого потоку (фото: bessarabiainform.com)

Крім того, потужний потік близько кілометра ніс автомобіль "Мерседес", в якому перебували сім'я з трьох туристів, які приїхали з Санкт-Петербурга: чоловік, дружина і 8-річна дитина.

Автомобіль, який їхав в Затоку по дорозі Старокозаче - Білгород-Дністровський, винесло з дороги на городи і він застряг в деревах. Туристи не могли вибратися самостійно, їм на допомогу прийшли місцеві жителі, а після - рятувальники.

Ураган під Одесою (відео: YouTube/Пушкінська.net)

Також в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

Раніше повідомлялося, що потужний буревій пронісся по Запорізькій області. Стихія зривала з будинків дахи і валила дерева і стовпи. У мережі з'явились відео бурі.

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