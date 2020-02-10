Смертельный коронавирус из Китая: тревожные новости об украинцах

Коронавирус из китайской провинции Ухань продолжает забирать жизни людей по всему миру. По состоянию на 10 февраля, от жуткой болезни погибло 910 пациентов, число инфицированных увеличилось до 40 536 человек. 3352 человека смогли побороть коварный вирус.

Больше всего заболевших и погибших – на территории Китая, еще два смертельных случая зафиксировано на Филиппинах и в Гонконге. Инфицированные были зафиксированы в 24 странах мира.

В Украине на данный момент не было ни одного подтвержденного случая, однако есть данные, что гражданин Украины был заражен коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Круизный борт стоит с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама. По состоянию на 10 февраля, на лайнере уже 136 зараженных.

"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45-японцы, 11-американцы, 4-австралийцы, 3-филлипинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - сказано в сообщении издания NHK.

По данным украинского МИД, на борту лайнера Diamond Princess находится 25 граждан Украины – все они члены экипажа. Есть информация, что зараженных украинцев может быть двое.

"Известно, что двое украинцев, которые заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess, Это женщина 37 лет и парень 25 лет. Оба были частью экипажа - один человек работал на кухне, второй - в обслуживании, - заявили в МОЗ. Из каких городов Украины родом инфицированные - неизвестно", - говорится в сообщении.

Также стало известно о переполохе в Национальном авиационном университете в Киеве. Студент столичного университета, гражданин Китая, потерял сознание на парах. Его экстренно госпитализировали, а руководство учебного заведения приняло решение закрыть весь этаж в связи с подозрением на коронавирус у одного из студентов.

Позже стало известно, что молодой человек просто поднялся пешком на 11 єтаж и немного не рассчитал свои силы, поэтому ему стало плохо. На данный момент он находится под наблюдением медиков.