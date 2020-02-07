Коронавирус продолжает убивать людей: в Украине готовятся к атаке болезни

Коронавирус в Китае (Коллаж РБК-Украина)

Украинские ученые и медики готовятся отразить атаку коронавируса

Смертельный коронавирус из китайской провинции Ухань по состоянию на 7 февраля забрал жизни уже 637 человек, количество зараженных перевалило за 31 тысячу человек. 1153 человека смогли справиться с новым вирусом и выздороветь. Эпидемия распространилась далеко за пределы Китая, вспышки было обнаружены в 24 странах мира.

В Украине на данный момент нет ни одного случая заражения коронавирусом, однако смертельный вирус диагностировали на пассажирском лайнере Diamond Princess. Корабль поставили на карантин в японской Йокогаме. На борту находится 3500 человек, 26 из них – украинцы. Японские медики диагностировали коронавирус уже у 61 пассажира, среди украинцев его нет. Всех зараженных переводят в больнице, а пассажиров пообещали обеспечить всем необходимым и изолировали по каютам.

Тем временем, как пишет издание Vesti, в Украину доставили тест для обнаружения коронавируса 2019-nCoV, который разработали в Германии. Украинские ученые работают день и ночь, чтобы разработать свою тест-систему. Такой тест позволяет определить вирус буквально за пять часов.

Всех украинцев с подозрением на коронавирус вынуждены были сначала проверять на все известные штаммы гриппа, а только после этого отправлять анализы за границу, чтобы подтвердить или опровергнуть заражение коронавирусом.

Немецкий тест стоит дорого – 1500 евро, к тому же он в дефиците и его показатели не всегда точны. Этим тестом проверяли семью в РФ и тест показал заражение коронавирусом только через пять дней. Зараженный и его семья все эти дни спокойно передвигались по городу.

"20 января китайцы дали всем желающим РНК вируса. Сейчас мы занимаемся созданием этих систем. Наша собственная система будет в ближайшее время", - сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.