Убийственный коронавирус из Китая: что нужно знать, новые подробности

Коронавирус был известен по названию города
Смертельный коронавирус из Китая до сих пор держит в страхе и в панике людей не только из Поднебесной, но и других стран земного шара. Вирусу, который был обнаружен в Ухане, национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название, о чем пишет CNN.
Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен по названию города, в котором он возник, что крайне расстраивает жителей Уханя.
По этой причине вирус будет временно называться NCP - Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.
Отмечается, что профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе:
Напомним, что новый штамм по опасности, вероятно, похож на ТОРС. В Китае уже заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку. А в Британии считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены.