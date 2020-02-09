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Убийственный коронавирус из Китая: что нужно знать, новые подробности

STYLERЖизнь    09.02.2020 - 18:04
Убийственный коронавирус из Китая: что нужно знать, новые подробности
Коронавирус - Китай переименовал вирус

Коронавирус был известен по названию города

Смертельный коронавирус из Китая до сих пор держит в страхе и в панике людей не только из Поднебесной, но и других стран земного шара. Вирусу, который был обнаружен в Ухане, национальная комиссия по здравоохранению Китая дала официальное название, о чем пишет CNN.

Отмечается, что в течение нескольких недель быстро распространяющийся вирус был известен по названию города, в котором он возник, что крайне расстраивает жителей Уханя.

По этой причине вирус будет временно называться NCP - Novel Coronavirus Pneumonia (новая коронавирусная пневмония). Когда будет назначено официальное окончательное название - не сообщается.

Отмечается, что профилактика коронавируса такая же, что и при гриппе:

  • регулярно мыть руки с мылом;
  • избегать тесного контакта с людьми с симптомами простуды или гриппа;
  • быть осторожнее при контактах с дикими животными и домашним скотом;
  • хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением.

Напомним, что новый штамм по опасности, вероятно, похож на ТОРС. В Китае уже заявили, что вирус может передаваться от человека к человеку. А в Британии считают, что цифры по заболеваемости сильно занижены.

Названы новые сроки пикового распространения коронавируса За сутки зафиксировали почти 90 смертей от коронавируса в Китае
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