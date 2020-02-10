ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смертельный коронавирус из Китая: тревожные новости об украинцах

STYLERЖизнь    10.02.2020 - 16:24
Смертельный коронавирус из Китая: тревожные новости об украинцах
Коронавирус из Китая (Коллаж РБК-Украина)

Коронавирус из Китая добрался до граждан Украины

Коронавирус из китайской провинции Ухань продолжает забирать жизни людей по всему миру. По состоянию на 10 февраля, от жуткой болезни погибло 910 пациентов, число инфицированных увеличилось до 40 536 человек. 3352 человека смогли побороть коварный вирус.

Больше всего заболевших и погибших – на территории Китая, еще два смертельных случая зафиксировано на Филиппинах и в Гонконге. Инфицированные были зафиксированы в 24 странах мира.

В Украине на данный момент не было ни одного подтвержденного случая, однако есть данные, что гражданин Украины был заражен коронавирусом на борту лайнера Diamond Princess. Круизный борт стоит с 3 февраля на карантине в японском порту Йокогама. По состоянию на 10 февраля, на лайнере уже 136 зараженных.

"Среди 66 новых зараженных 10 февраля: 45-японцы, 11-американцы, 4-австралийцы, 3-филлипинцы. Один канадец, один британец и один украинец", - сказано в сообщении издания NHK.

По данным украинского МИД, на борту лайнера Diamond Princess находится 25 граждан Украины – все они члены экипажа. Есть информация, что зараженных украинцев может быть двое.

"Известно, что двое украинцев, которые заболели коронавирусом на лайнере Diamond Princess, Это женщина 37 лет и парень 25 лет. Оба были частью экипажа - один человек работал на кухне, второй - в обслуживании, - заявили в МОЗ. Из каких городов Украины родом инфицированные - неизвестно", - говорится в сообщении.

Также стало известно о переполохе в Национальном авиационном университете в Киеве. Студент столичного университета, гражданин Китая, потерял сознание на парах. Его экстренно госпитализировали, а руководство учебного заведения приняло решение закрыть весь этаж в связи с подозрением на коронавирус у одного из студентов.

Позже стало известно, что молодой человек просто поднялся пешком на 11 єтаж и немного не рассчитал свои силы, поэтому ему стало плохо. На данный момент он находится под наблюдением медиков.

Коронавирус: в Минздраве рассказали, кому будет отказано в эвакуации из Китая Стало известно, где могут разместить эвакуированных из Уханя украинцев
Новости Украины вирусЭпидемия
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь