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На "смертельном" шоссе под Киевом произошло страшное ДТП (видео)

Киев, Среда 09 сентября 2020 08:25
На "смертельном" шоссе под Киевом произошло страшное ДТП (видео)
Под Киевом произошло ДТП (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

На Гостомельском шоссе произошла авария

На Гостомельском шоссе под Киевом произошло масштабное ДТП. Эту трассу еще называют "проклятой". Под Гостомелем дорогу не поделили сразу четыре автомобиля: Fiat, Lada, Scania, Reno. Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

По словам свидетелей аварии, впереди был небольшой затор и водители вынуждены были приостанавливаться. Водители Renault и Lada остановились вовремя, а вот водитель Fiat отвлекся и въехал в Lada. От столкновения автомобиль Lada еще и выбросило на встречную полосу, где в это время ехал грузовик Scania.

Водителя автомобиля Lada госпитализировали в больницу с многочисленными переломами. Мужчина едва успел переслать момент аварии правоохранителям. На месте работала следственно-оперативная группа для выяснения обстоятельств ДТП.

В сети опубликовано видео аварии.

Под Киевом произошло масштабное ДТП

Как мы ранее писали, ведущая реалити-шоу "У кого больше?" Анастасия Кошман попала в ДТП на Бали во время съемок шоу.

Также мы сообщали, что в Киеве на пешеходном мосту мопедист сбил девушку и просто уехал (видео).

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