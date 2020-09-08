Украинская ведущая устроила ДТП на Бали: чуть не погибли люди

Ведущая Анастасия Кошман попала в ДТП (коллаж РБК-Украина)

Анастасия Кошман не справилась с управлением мотоцикла

Ведущая реалити "У кого больше?" Анастасия Кошман попала в ДТП на Бали во время съемок шоу.

Как известно, один из самых распространенных видов транспорта на этом острове - мотоцикл. Его используют даже в качестве такси. За день на такой работе можно выручить до 350 тысяч индонезийских рупий (около 630 грн), что для местных довольно неплохие деньги. Поэтому, оказавшись на острове в поисках заработка, Настя решила взять в аренду байк.

"Если честно, то управлять мотоциклом я не пробовала никогда. На велосипеде ездить могу, на квадроцикле и авто тоже. Поэтому, думаю, и байк освою. Кроме того, на Бали на них рассекают даже 13-15-летние девочки. Почему у меня может не получиться?" - призналась она.

Для первого раза ведущая решила взять в аренду самый дешевый мотоцикл - за 60 тыс. рупий, что на наши деньги - всего 100 грн. Ездить на нем девушка могла целые сутки, однако в первые же несколько часов влипла в неприятности.

"Я понимала: если подвезу хотя бы двух туристов, отобью даже больше, чем вложила. Но ко мне никто садиться не хотел. Наверное, потому что я девушка. Чуть позже подвезти их попросила пара, которая была изрядно навеселе. Ехать всем на одном байке было очень сложно", - говорит ведущая "Нового канала".

На одном из поворотов еще неопытный водитель не справилась с управлением и вместе с пассажирами рухнула на дорогу.

"У меня был такой стресс, что я не могла даже ходить, не то что ездить. Из-за меня чуть не погибли люди! До сих пор не могу прийти в себя", - со слезами на глазах призналась девушка.

Ведущая Анастасия Кошман попала в ДТП на Бали (скриншоты из видео "Нового канала")

Ведущая решила больше не рисковать ни своим, ни чужим здоровьем, поэтому вернула байк и больше по Бали на нем не ездила.

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