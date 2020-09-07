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В Киеве на пешеходном мосту мопедист сбил девушку и просто уехал (видео)

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 11:58
В Киеве на пешеходном мосту мопедист сбил девушку и просто уехал (видео)
В Киеве мопедист сбил девушку на пешеходном мосту (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве мужчина на мопеде наехал на девушку и скрылся

В Киеве на пешеходном мосту мопедист устроил ДТП. Он сбил девушку и просто поехал дальше по своим делам. В сети пишут, что виновник наезда даже и не подумал остановиться, спросить все ли в порядке или элементарно извиниться.

ДТП случилось на Парковом пешеходном мосту, который соединяет правый берег Киева с Трухановым островом. Обычно, там всегда людно, особенно в выходной день. Видео появилось на Telegram-канале "Киев Сейчас".

В сети просят очевидцев опознать мопедиста и сообщить о нем правоохранителям.

"Если узнаете мопедиста, просьба обратиться в полицию", - говорится в сообщении.

В Киеве мопедист сбил девушку (видео: Киев Сейчас)

В то же время украинцы пишут в сетях, что если нет заявления в полицию, то никакого дела открыто не будет.

"Если нет заявления в полицию - то и обсуждать тут нечего - просто сотрясение воздуха", - написал один из пользователей.

Ранее мы писали, что под Киевом полуголый водитель устроил ДТП. Мужчина был в пьяном угаре и ездил без прав.

Также сообщалось, что сын кандидата в мэры Кривого Рога от партии "Слуга народа" сбил ребенка на пешеходном переходе.

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