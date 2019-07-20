ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оторвало ногу: жуткое ДТП под Киевом унесло жизни троих пешеходов (фото, видео)

STYLERЖизнь    20.07.2019 - 09:45
Оторвало ногу: жуткое ДТП под Киевом унесло жизни троих пешеходов (фото, видео)
ДТП под Киевом (фото: РБК-Украина)

Авария закончилась смертельным исходом

20 июля около 22:50 под Киевом произошло жуткое ДТП, которое унесло жизни троих пешеходов. Пострадавшим выжить не удалось. Об этом сообщает с места происшествия Информатор.

Недалеко от села Вита Почтовая автомобиль Audi сбил мужчину и двух женщин на участке дороги рядом с АЗС WOG. Отмечается, что водитель ехал со стороны Киева и не заметил пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте.

 

Смертельное ДТП под Киевом (фото: kiev.informator.ua)

От полученных травм пострадавшие погибли на месте. Водителя Audi проверили на драгере, однако тест показал, что мужчина находился в трезвом уме. На данный момент правонарушителя отвезли в больницу для более тщательного анализа.

На месте происшествия активно работали следователи, чтобы выяснить обстоятельства ДТП.

Смертельное ДТП под Киевом (фото: kiev.informator.ua)

Напомним, что ранее огромная фура рухнула с моста в Киеве.

Мы писали, что Филипп Киркоров попал в серьезные неприятностипо пути в оккупированный Крым.

Также сообщалось, что автомобиль из кортежа Владимира Зеленского попал в ДТП с участием автобуса с детьми.

Под Киевом маршрутка врезалась в легковушку: есть жертвы, 17 пострадавших (видео) Масштабное ДТП под Полтавой унесло жизнь невинной женщины: все подробности (видео)
Новости Украины ДТП
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь