Відірвало ногу: жахливе ДТП під Києвом забрало життя трьох пішоходів (фото, відео)

ДТП під Києвом (фото: РБК-Україна)

Аварія мала трагічні наслідки

20 липня близько 22:50 під Києвом сталася страшна ДТП, яка забрала життя трьох пішоходів. Постраждалим вижити не вдалося. Про це повідомляє з місця події Інформатор.

Недалеко від села Віта Поштова автомобіль Audi збив чоловіка і двох жінок на ділянці дороги поруч із АЗС WOG. Зазначається, що водій їхав з боку Києва і не помітив пішоходів, які переходили дорогу в недозволеному місці.

Смертельне ДТП під Києвом (фото: kiev.informator.ua)

Від отриманих травм потерпілі загинули на місці. Водія Audi перевірили на драгері, однак тест показав, що чоловік перебував у тверезому розумі. На даний момент правопорушника відвезли до лікарні для ретельного аналізу.

На місці події активно працювали слідчі, щоб з'ясувати обставини ДТП.

Смертельне ДТП під Києвом (фото: kiev.informator.ua)

Нагадаємо, що раніше величезна фура впала з мосту в Києві.

Ми писали, що Філіп Кіркоров потрапив у серйозні неприємності по дорозі в окупований Крим.

Також повідомлялося, що автомобіль з кортежу Володимира Зеленського потрапив у ДТП з участю автобуса з дітьми.