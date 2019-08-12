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Смертельное ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот

STYLERЖизнь    12.08.2019 - 16:18
Смертельное ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот
Дело Алены Зайцевой (УНИАН)

Эксперты по делу Зайцевой могут отправиться под суд

В деле о смертельном ДТП в Харькове с участием Алены Зайцевой и Геннадия Дронова наметился совершенно неожиданный поворот. Адвокат пострадавших Лариса Матвеева инициировала уголовное производство против экспертов Харьковского бюро судебно-медицинских экспертиз. Об этом сообщила на своей странице в Facebook журналист Татьяна Доцяк.

Она объяснила, что Лариса Матвеева обратилась к психиатру-наркологу Борису Михайлову и он, изучив материалы дела Алены Зайцевой, заявил, что обвиняемая в момент ДТП находилась под воздействием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом.

"Он изучил документы дела и заявил, что Зайцева находилась под действием лекарственных препаратов с наркотическим эффектом. И для определения этого не нужно знать количество опиатов – достаточно лишь факта наличия препарата в организме, а нормативно-правовых документов, определяющих количество наркотических веществ в Украине, не существует", - отметила Доцяк.

 

Скриншоты документов (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Также она указала на то, что по мнению Матвеевой эксперты должны быть уволены за некомпетентность, а если они действовали умышленно – то еще и должны быть наказаны.

Смертельное ДТП в Харькове: в деле Зайцевой неожиданный поворот

Скриншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что семьи пострадавших в Харьковском ДТП на улице Сумской, записали видеообращение к президенту Украины, так как опасаются, что виновные могут оказаться на свободе.

А также мы рассказывали о том, что адвокаты Геннадия Дронова заявили, что в деле наметился небольшой прорыв.

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