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Смертельне ДТП у Харкові: у справі Зайцевої несподіваний поворот

STYLERЖиття    12.08.2019 - 16:18
Смертельне ДТП у Харкові: у справі Зайцевої несподіваний поворот
Справа Олени Зайцевої (УНІАН)

Експерти по справі Зайцевої можуть потрапити під суд

У справі про смертельну ДТП у Харкові з участю Олени Зайцевої та Геннадія Дронова намітився зовсім несподіваний поворот. Адвокат постраждалих Лариса Матвєєва ініціювала кримінальне провадження проти експертів Харківського бюро судово-медичних експертиз. Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook журналіст Тетяна Доцяк.

Вона пояснила, що Лариса Матвєєва звернулася до психіатра-нарколога Бориса Михайлова і він, вивчивши матеріали справи Олени Зайцевої, заявив, що обвинувачена у момент ДТП перебувала під впливом лікарських препаратів з наркотичним ефектом.

"Він вивчив документи справи і заявив, що Зайцева перебувала під дією лікарських препаратів з наркотичним ефектом. І для визначення цього не потрібно знати кількість опіатів – достатньо лише факту наявності препарату в організмі, а нормативно-правових документів, що визначають кількість наркотичних речовин в Україні, не існує", - зазначила Доцяк.

 

Скріншоти документів (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Також вона вказала на те, що на думку Матвєєвої експерти повинні бути звільнені за некомпетентність, а якщо вони діяли навмисно - ще і повинні бути покарані.

Смертельне ДТП у Харкові: у справі Зайцевої несподіваний поворот

Скріншот поста (facebook.com/tetyana.dotsyak)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що сім'ї постраждалих в Харківській ДТП на вулиці Сумській, записали відеозвернення до президента України, оскільки побоюються, що винні можуть опинитися на волі.

А також ми розповідали про те, що адвокати Геннадія Дронова заявили, що у справі намітився невеликий прорив.

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