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Смертельная инъекция: Комаровский высказался о популярном антибиотике

STYLERЖизнь    29.11.2019 - 07:40
Смертельная инъекция: Комаровский высказался о популярном антибиотике
Евгений Комаровский (фото: РБК-Украина)

Доктор Комаровский сделал родителям предупреждение об опасном сочетании препаратов

Доктор Комаровский подтвердил, что применение очень распространенного антибиотика цефтриаксон чревато опасными осложнениями и даже смертельным исходом. Об этом педиатр рассказал на своем личном сайте.

Но подобная опасность прежде всего связана не с самими антибиотиком, а с тем, что его обычно разводят лидокаином при инъекциях. Именно на лидокаин при внутримышечном введении возможна смертельно опасная реакция.

"Связана эта реакция с влиянием лидокаина на ритм сердца", - говорит Комаровский.

Смертельная инъекция: Комаровский высказался о популярном антибиотике

Комаровский рассказал об опасности цефтриаксона в сочетании с лидокаином (фото: РБК-Украина)

Педиатр заявил, что в 90% случаев внутримышечное введение цефтриаксона можно заменить таблетками либо же другими современными лекарственными формами для приема внутрь.

К слову, недавно Евгений Комаровский развеял восемь популярных мифов об антибиотиках.

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