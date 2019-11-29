Смертельна ін'єкція: Комаровський висловився про популярний антибіотик

Євген Комаровський (фото: РБК-Україна)

Доктор Комаровський зробив батькам попередження про небезпечне поєднанні препаратів

Доктор Комаровський підтвердив, що застосування дуже поширеного антибіотика цефтріаксон загрожує небезпечними ускладненнями і навіть смертельним наслідком. Про це педіатр розповів на своєму особистому сайті.

Але подібна небезпека насамперед пов'язана не з самими антибіотиком, а з тим, що його зазвичай розводять лідокаїном при ін'єкціях. Саме на лідокаїн при внутрішньом'язовому введенні можлива смертельно небезпечна реакція.

"Пов'язана ця реакція з впливом лідокаїну на ритм серця", - каже Комаровський.

Комаровський розповів про небезпеку цефтріаксону в сполученні з лідокаїном (фото: РБК-Україна)

Педіатр заявив, що в 90% випадків внутрішньом'язове введення цефтріаксону можна замінити таблетками або ж іншими сучасними лікарськими формами для прийому всередину.

До речі, нещодавно Євген Комаровський розвіяв вісім популярних міфів про антибіотики.