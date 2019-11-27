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Источник особой опасности: Комаровский сделал заявление о детских игрушках

STYLERПерсоны    27.11.2019 - 07:34
Источник особой опасности: Комаровский сделал заявление о детских игрушках
Евгений Комаровский (фото: facebook.com/komarovskiynet)

Доктор Комаровский поделился важными правилами относительно выбора и использования детских игрушек

Доктор Комаровский рассказал о главном правиле, которому необходимо следовать при выборе детских игрушек. Об этом известный педиатр поведал в своем видеоблоге.

По словам Евгения Олеговича, главное требование к детским игрушкам - это безопасность. Также педиатр рассказал о некоторых нюансах.

Правило №1

Для каждого возраста должна быть своя категория игрушек. Производитель всегда должен указывать ее на маркировке.

"За этим надо всячески следить", - заявляет Комаровский.

Источник особой опасности: Комаровский сделал заявление о детских игрушках

Комаровский рассказал о детских игрушках (фото: pixabay.com)

Правило №2

От ребенка нужно прятать игрушки старших братьев и сестер.

Правило №3

Источником особой опасности являются магниты и батарейки. Нужно следить, чтобы ребенок не достал батарейку и не выковырял магнит.

Правило №4

Необходимо быть особо осторожным с игрушками ручной работы, а также с игрушками, которые массово раздают во время праздников.

"Поверьте, что безопасность таких игрушек точно не является приоритетом для их производителей", - уверен педиатр.

Комаровский рассказал об опасных детских игрушках (видео: YouTube)

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