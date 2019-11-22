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Вид вскармливания не имеет значения: Комаровский ответил на важный вопрос

STYLERПерсоны    22.11.2019 - 07:59
Вид вскармливания не имеет значения: Комаровский ответил на важный вопрос
Евгений Комаровский (facebook.com/komarovskiynet)

Евгений Комаровский дал важный совет относительно кормления грудью

Доктор Комаровский высказался об одном популярном мнении. Так, существует убеждение, что дети, которых кормили грудью, впоследствии реже болеют ОРВИ, чем "искусственники". Якобы грудное молоко наделяет ребенка в будущем противостоять вирусным инфекциям, поражающим дыхательные пути.

На своем личном сайте педиатр рассказал, что наукой доказано, что у детей, которые получали заменитель материнского молока, реже возникают отиты. Но связь частоты ОРВИ и грудного вскармливания не доказана.

По словам Комаровского, количество ОРВИ у ребенка напрямую зависит от образа его жизни, то есть от того, насколько успешной является профилактика острых респираторных вирусных инфекций.

Вид вскармливания не имеет значения: Комаровский ответил на важный вопрос

Комаровский рассказал, как грудное вскармливание влияет на частоту ОРВИ (фото: unsplash.com)

Если квартира регулярно проветриваются, дети и другие члены семьи вакцинированы от гриппа, и ребенка не таскают за собой в места большого скопления людей (магазины, поликлиники) в сезоны разгула ОРВИ, у малыша гораздо больше шансов защитится от вирусов.

При соблюдении сказанных выше условий вид вскармливания, на котором находится ребенок, абсолютно не имеет значения и не влияет на частотность больничных у мамы.

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