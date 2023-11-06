Смерть зниклого військового ЗСУ та автора книги "Спокійної ночі" Максима Петренка підтверджено

Зниклий безвісті Максим Петренко загинув на війні

Тривалий час письменника та нацгвардійця Максима Петренка вважали зниклим безвісти, або взятим у російський полон. Однак жоден варіант, на жаль, не став правдою. Адже його смерть підтвердила експертиза ДНК.

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

Цю новину повідомила Ганна Скоріна на своїй сторінці у Facebook, яка є книжковою оглядачкою та знала Максима.

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось. Єдине, що я знаю поки - це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня", - написала Ганна.

Також жінка додала, що у неї нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо, то вона напише або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням.

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

До початку війни Максим працював програмістом та викладав в університеті. Його колеги пишалися сміливістю військового та вже прокоментували у Facebook новину про смерть Максима на полі бою.

"Максим Петренко, був випускником Університет Україна, неймовірно талановитим викладачем та завідувачем лабораторії кіберфізичних систем. У 2022 році захистив кандидатську дисертацію та очолив кафедру комп'ютерної інженерії. Рівно через 2 тижні до нас прийшла повномасштабна війна, і Максим, будучи добровольцем ще з 2014 року, одразу ж вирішив захищати Батьківщину", - написано на сторінці університету.

Також автор допису додав кілька фактів про Петренка та висловив щире співчуття.

"Навесні 2022 року Максим пропав безвісти та весь колектив і студенти Університету сподівались і вірили, що він у полоні. Дива не сталось.Сьогодні експертиза ДНК підтвердила, що він загинув. Як тільки ми дізнаємось щось про поховання, повідомимо у коментарях під цим постом", - сказав автор посту.

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

Пам'ять Макима Петренка вшанували співробітники університету (фото: facebook.com/UUkraine)