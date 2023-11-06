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Смерть зниклого військового ЗСУ та автора книги "Спокійної ночі" Максима Петренка підтверджено

Максим Петренко загину на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)
Автор: Юлія Любченко

Український доброволець та письменник Максим Петренко зник безвісті під час воєнних дій з боку Росії на території України. Проте протягом триваалого часу його смерть підтвердилась.

Про те, що відомо про загибель військового письменника розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Facebook пост Ганни Скоріної, яка повідомила цю новину.

Зниклий безвісті Максим Петренко загинув на війні 

Тривалий час  письменника та нацгвардійця Максима Петренка вважали зниклим безвісти, або взятим у російський полон. Однак жоден варіант, на жаль, не став правдою. Адже його смерть підтвердила експертиза ДНК. 

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

Цю новину повідомила Ганна Скоріна на своїй сторінці у Facebook, яка є книжковою оглядачкою та знала Максима. 

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" загинув. Ми сподівались і вірили, що те, що він зник безвісти означає, що він у полоні. Дива не сталось. Єдине, що я знаю поки - це підтвердження з частини, де служив Макс. Експертиза ДНК підтвердила, що це Макс і з частини виїхали до Дніпра за Максом. Поховання планують наприкінці тижня", - написала Ганна.

Також жінка додала, що у неї нема більше слів. Якщо стане щось більш конкретно відомо, то вона напише або зроблю репост від тих людей, хто займатиметься похованням.

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

До початку війни Максим працював програмістом та викладав в університеті. Його колеги пишалися сміливістю військового та вже прокоментували у Facebook новину про смерть Максима на полі бою. 

"Максим Петренко, був випускником Університет Україна, неймовірно талановитим викладачем та завідувачем лабораторії кіберфізичних систем. У 2022 році захистив кандидатську дисертацію та очолив кафедру комп'ютерної інженерії. Рівно через 2 тижні до нас прийшла повномасштабна війна, і Максим, будучи добровольцем ще з 2014 року, одразу ж вирішив захищати Батьківщину", - написано на сторінці університету.

Також автор допису додав кілька фактів про Петренка та висловив щире співчуття.

"Навесні 2022 року Максим пропав безвісти та весь колектив і студенти Університету сподівались і вірили, що він у полоні. Дива не сталось.Сьогодні експертиза ДНК підтвердила, що він загинув. Як тільки ми дізнаємось щось про поховання, повідомимо у коментарях під цим постом", - сказав автор посту.

Максима Петренка визнали загиблим на війні (фото: facebook.com/MaksTroya)

Пам'ять Макима Петренка вшанували співробітники університету (фото: facebook.com/UUkraine)

Раніше ми писали про те, що на війні загинув військовий з Одеси.

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загибель герояЗбройні сили України