Смерть пропавшего военного ВСУ и автора книги "Спокійної ночі" Максима Петренко подтверждена

Пропавший без вести Максим Петренко погиб на войне

Долгое время писателя и нацгвардейца Максима Петренко считали пропавшим без вести или взятым в русский плен. Однако ни один вариант, к сожалению, не стал правдой. Его смерть подтвердила экспертиза ДНК.

Максим Петренко признан погибшим на войне (фото: facebook.com/MaksTroya)

Эту новость сообщила Анна Скорина на своей странице в Facebook, которая является книжной обозревательницей и знала Максима.

"Максим Петренко, автор книги "Спокійної ночі" погиб. Мы надеялись и верили, что то, что он пропал без вести означает, что он в плену. Чуда не произошло. Единственное, что я знаю пока - это подтверждение из части, где служил Макс Экспертиза ДНК подтвердила, что это Макс и из части выехали в Днепр за Максом. Похороны планируют в конце недели", - написала Анна.

Также женщина добавила, что у нее больше слов. Если станет что-то более конкретно известно, то она напишет или совершу репост от тех людей, кто будет заниматься погребением.

Максим Петренко признан погибшим на войне (фото: facebook.com/MaksTroya)

До начала войны Максим работал программистом и преподавал в университете. Его коллеги гордились смелостью военного и уже прокомментировали в Facebook новость о смерти Максима на поле боя.

"Максим Петренко, был выпускником Университет Украина, невероятно талантливым преподавателем и заведующим лабораторией киберфизических систем. В 2022 году защитил кандидатскую диссертацию и возглавил кафедру компьютерной инженерии. Ровно через 2 недели к нам пришла полномасштабная война и Максим, года, сразу же решил защищать Родину", - написано на странице университета.

Также автор сообщения добавил несколько фактов о Петренко и выразил искреннее сочувствие.

"Весной 2022 года Максим пропал без вести и весь коллектив и студенты Университета надеялись и верили, что он в плену. Чудеса не произошло. Сегодня экспертиза ДНК подтвердила, что он погиб. Как только мы узнаем что-нибудь о похоронах, сообщим в комментариях под этим постом" , - сказал автор поста.

Максим Петренко признан погибшим на войне (фото: facebook.com/MaksTroya)

Память Макима Петренко почтили сотрудники университета (фото: facebook.com/UUkraine)