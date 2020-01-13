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Смерть забирает лучших людей: умер известный украинский футболист

STYLERЖизнь    13.01.2020 - 13:58
Смерть забирает лучших людей: умер известный украинский футболист
Умер известный спортсмен (Фото: pixabay.com)

Отец известной теннисистки играл за запорожский "Металлург"

В Латвии умер известный украинский футболист Евгений Остапенко, который играл за запорожский "Металлург". Об этом сообщила его дочь, известная спортсменка, которая выиграла открытый чемпионат Франции по теннису Ролан-Гаррос Елена Остапенко на своей странице в Instagram.

Знаменитая латвийская теннисистка украинского происхождения Елена Остапенко сообщила, что умер ее отец Евгений. Она опубликовала на своей странице детскую фотографию с отцом.

"Я знаю, ты был рядом со мной с первого дня. К сожалению, жизнь забирает любимых людей…Ты осознаешь, чего не хватает больше всего, когда этого уже нет рядом. Так что не стесняйтесь говорить добрые слова и проводите время вместе, потому что нет ничего вечного. Ты навсегда останешься в моем сердце, дорогой папа. Люблю тебя навсегда!" – написала 22-летняя спортсменка.

Смерть забирает лучших людей: умер известный украинский футболист

Евгений Остапенко с дочерью (Фото: instagram.com/jelena.ostapenko)

Евгений Остапенко родом из Запорожья, играл за запорожскую футбольную команду "Металлург". Много лет назад он со всей семьей переехал в Ригу, Латвия.

Смерть забирает лучших людей: умер известный украинский футболист

Евгений Остапенко с дочерью (Фото: instagram.com/jelena.ostapenko)

Там родилась его дочь Елена, которая стала известной теннисисткой. В Запорожье остались родители Евгения Остапенко и Елена неоднократно рассказывала в интервью о своей бабушке. Мать Елены Остапенко – также занималась теннисом.

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