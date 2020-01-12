Умер известный волонтер и защитник Украины: скорбит вся страна

Умер волонтер (иллюстративное фото: pixabay.com)

Известный волонтер был родом из Кривого Рога

Украинский волонтер Андрей Садыло скончался в ночь на 12 января. Он - руководитель группы "Помощь армии своими руками", которая за годы конфликта на Донбассе работала на победу Украины и сохранение жизней ее защитников. О смерти патриота в Facebook сообщил главред "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

"Один из уникальных и незаменимых людей, тихий и надежный труженик войны, патриот не по должности, а по делу, один из тех, на хребте которых по-настоящему держится наше государство - Андрей Садыло... Ушел из жизни", - написал Юрий Бутусов.

Андрей Садыло (фото: facebook.com/butusov.yuriy)

Журналист отметил, что Андрей Садыло сделал большой вклад в государственное дело.

"Какую полезную и важную миссию в жизни делал этот Гражданин. Он не хотел славы, стеснялся рекламы, очень редко обращался за помощью, все стремился сделать сам. Светлая память, ты очень многое сделал для спасения настоящего и для будущего", - добавил Бутусов.

Скриншот (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, что ранее в Киеве умер избитый ветеран АТО.