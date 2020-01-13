Смерть забирає кращих людей: помер відомий український футболіст

Помер відомий спортсмен (Фото: pixabay.com)

Батько відомої тенісистки грав за запорізький "Металург"

У Латвії помер відомий український футболіст Євген Остапенко, який грав за запорізький "Металург". Про це повідомила його дочка, відома спортсменка, яка виграла відкритий чемпіонат Франції з тенісу Ролан-Гаррос Олена Остапенко на своїй сторінці в Instagram.

Знаменита латвійська тенісистка українського походження Олена Остапенко повідомила, що помер її батько Євген. Вона опублікувала на своїй сторінці дитячу фотографію з батьком.

"Я знаю, ти був поруч зі мною з першого дня. На жаль, життя забирає коханих людей...Ти усвідомлюєш, чого не вистачає найбільше, коли цього вже немає поруч. Так що не соромтеся говорити добрі слова і проводите час разом, тому що немає нічого вічного. Ти назавжди залишишся в моєму серці, любий тато. Люблю тебе назавжди!" – написала 22-річна спортсменка.

Євген Остапенко з донькою (Фото: instagram.com/jelena.ostapenko)

Євген Остапенко родом із Запоріжжя, грав за запорізьку футбольну команду "Металург". Багато років тому він з усією родиною переїхав до Риги, Латвія.

Євген Остапенко з донькою (Фото: instagram.com/jelena.ostapenko)

Там народилася його дочка Олена, яка стала відомою тенісисткою. У Запоріжжі залишилися батьки Євгенія Остапенко та Олена неодноразово розповідала в інтерв'ю про свою бабусю. Мати Олени Остапенко – також займалася тенісом.