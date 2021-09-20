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Смерть вакцинированного 19-летнего студента произошла не из-за прививки, – Шкарлет

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Понедельник 20 сентября 2021 18:21
Смерть вакцинированного 19-летнего студента произошла не из-за прививки, – Шкарлет Смерть студента произошла не из-за вакцинации (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Под Киевом после вакцинации от коронавируса умер 19-летний студент. Ему стало плохо через несколько часов и все мероприятия медиков не дали результата – парень скончался.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что смерть студента произошла не из-за вакцинации. Об этом информирует Укринформ.

Как отметил министр на открытии Форума Всеукраинской недели "Дошкольное образование Украины 30", точная причина смерти 19-летнего Владимира Сало будет установлена после проведения экспертиз.

"Такие печальные случаи, которые случаются, все знаем – облетело определенные сети сообщение о мальчике 19 лет, но там причина, она будет обнародована, причина не вакцинации. Есть несколько побочных явления, но вакцинирование сегодня наш с вами залог успешного образовательного процесса", - заявил Сергей Шкарлет.

Он призвал работников образования обращаться за разъяснениями по поводу вакцинации и ее последствий к профильным врачам и в центр предоставления консультаций Министерства охраны здоровья.

19-летний студент из Украинского гуманитарного университета Владимир Сало скончался после вакцинации от коронавируса 13 сентября. Днем парень сделал прививку, после которой чувствовал себя нормально.

Он поужинал в столовой общежития и даже поиграл с ребятами в настольный теннис. Около 8 вечера у него начались судороги, а потом исчез пульс и дыхание.

Медработники университета делали ему искусственное дыхание до приезда скорой. Почти целый час медики проводили реанимацию, но спасти Владимира не удалось.

По предварительному заключению медиков, парень скончался из-за сердечно-легочной недостаточности и отека легких, от коронарной недостаточности. Точная причина смерти будет известна только после всех необходимых экспертиз и исследований.

Напомним, ранее мы также сообщали о том, что в Запорожье на уроке у школьника остановилось сердце.

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студенты преступления Сергей Шкарлет
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