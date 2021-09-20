В Запорожье на уроке у школьника остановилось сердце: детали трагедии

В Запорожье у восьмиклассника на уроке в школе остановилось сердце. К сожалению, после клинической смерти он умер в больнице.

Об этом на странице в Facebook сообщила его мать Милена Чекулаева.

"Моя жизнь, надежда и счастье! Мой самый лучший сын на свете ушел от нас!!! Прощание с Ванечкой 22 сентября в Кафедральном Соборе Святой Троицы на ул. Культурной, 101а в 12.00", - сообщила женщина.

В Запорожье умер Иван Чекулаев (фото: facebook.com/milena1231)

Напомним, что 3 сентября на уроке истории в гимназии № 8 Запорожья 14-летний подросток, у которого ранее уже были проблемы с сердцем, пожаловался на недомогание и тут же потерял сознание. У него остановилось сердце.

Инженер по охране труда и школьная медсестра провели реанимацию до приезда скорой помощи. Подростка госпитализировали в больницу.

После остановки сердца и клинической смерти состояние юного пациента оценивалось как стабильно тяжелое, врачи не давали прогнозов. К большому сожалению, мальчик умер.