Смерть вакцинованого 19-річного студента сталася не через щеплення, - Шкарлет

Під Києвом після вакцинації від коронавірусу помер 19-річний студент. Йому стало погано через кілька годин і всі заходи медиків не дали результату - хлопець помер.

Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет заявив, що смерть студента сталася не через вакцинацію. Про це інформує Укрінформ.

Як зазначив міністр на відкритті Форуму Всеукраїнського тижня "Дошкільна освіта України 30", точна причина смерті 19-річного Володимира Сало буде встановлена після проведення експертиз.

"Такі сумні випадки, які трапляються, всі знаємо - облетіло певні мережі повідомлення про хлопчика 19 років, але там причина, вона буде оприлюднена, причина не вакцинації. Є кілька побічних явищ, але вакцинування сьогодні наш з вами запорука успішного освітнього процесу", - заявив Сергій Шкарлет.

Він закликав працівників освіти звертатися за роз'ясненнями з приводу вакцинації та її наслідків до профільних лікарів та до центру надання консультацій Міністерства охорони здоров'я.

19-річний студент з українського гуманітарного університету Володимир Сало помер після вакцинації від коронавірусу 13 вересня. Вдень хлопець зробив щеплення, після якого відчував себе нормально.

Він повечеряв в їдальні гуртожитку і навіть пограв з хлопцями в настільний теніс. Близько 8 вечора у нього почалися судоми, а потім зник пульс і дихання.

Медпрацівники університету робили йому штучне дихання до приїзду швидкої. Майже цілу годину медики проводили реанімацію, але врятувати Володимира не вдалося.

За попереднім висновком медиків, хлопець помер через серцево-легеневу недостатність і набряк легенів, від коронарної недостатності. Точна причина смерті буде відома тільки після всіх необхідних експертиз і досліджень.