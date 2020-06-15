Смерть участницы марафона под Одессой: стали известны новые детали трагедии

Под Одессой погибла участница марафона Екатерина Катющева. Девушка исчезла во время соревнований, и ее поиски продолжались более 8 часов. Спортсменку обнаружили в пустыне, у нее случился инсульт, и она скончалась через несколько часов в больнице.

По словам близкой подруги Катющевой, Валентины Ковальской, девушка была опытной и сильной спортсменкой. Полгода назад она перенесла травму стопы, но перерыв в тренировках был не очень большой, а поэтому не критический для спортсменов такого уровня.

"Катя очень сильный спортсмен. Как она бегала в последние два месяца – не могу сказать (за время карантина мы на спортивную тему не общались), но примерно полгода назад у нее была травма стопы, она проходила курс лечения", - рассказала Ковальская в комментарии для ТСН.

Она добавила, что для Катющевой дистанция в 67 км на марафоне Odessa Ultra-Trial Kuyalnik была небольшой, так как ранее она пробегала 200 км за 24 часа по шоссе. В этот раз нагрузка была немного сложнее – песок и глина.

"Зная Катю, это не такая и большая дистанция для нее, даже если не так много бегала в последнее время. Сама не бегаю трейлы, только шоссе, Катя тоже бегала в основном шоссе. Возможно, солнце и затем холод, пока ее нашли, так повлияло. Трудно ответить, но почему тогда инсульт на следующий день случился?" – удивляется Валентина.

В таких соревнования, по словам Ковальской, все спортсмены берут на себя ответственность в случаях ЧС. Они подписывают контракт, где ставят подпись об этом и дают координаты близких, которым можно позвонить в случае нестандартной ситуации.

Ковальская рассказала, что Екатерина была очень жизнерадостным человеком и у нее был близкий человек, который также в шоке от того, что произошло.

Катя была очень открытой, добрячкой. Такая энерджи-человечек. За которую всегда радовалась, ее успехам. Она была членом сборной Украины по суточному бегу, бегала 100 км, 50 км. Одна из лучших наших бегуний на длинные дистанции. Была мастером спорта. Кроме шока, боли потери ничего нет внутри. Как будто это о ком-то, не верится, что Катюши нет с нами", - рассказала подруга 32-летней спортсменки.

В полиции смерть Екатерины Катющевой квалифицировали как умышленное убийство с пометкой "несчастный случай". Тело женщины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

"По факту смерти женщины начато производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой "несчастный случай"). Напомним, что сообщение об исчезновении 32-летней участницы ультрамарафона поступило в полицию вечером 13 июня. Поиски женщины продолжались несколько часов и в итоге полицейские нашли ее в бессознательном состоянии возле Куяльницкого лимана. Для оказания медицинской помощи пострадавшую от теплового удара сразу же доставили в больницу", - сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одессе погибла участница ультрамарафона.

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