ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности

STYLERЖизнь    15.06.2020 - 09:40
Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности
Под Одессой умерла Екатерина Катющева, участница марафона (коллаж: РБК-Украина)

Под Одессой умерла участница марафона, которую искали восемь часов

Екатерина Катющева, участница одесского ультра-марафона, умерла в больнице вечером, 14 июня. Девушка провела около 8 часов на 40-градусной жаре в пустыне, из-за чего у нее случился инсульт. Девушку искали участники забега и волонтеры, полиция, спасатели и кинологи подключились через несколько часов.

Про смерть Кати сообщил в Facebook Денис Соколов, пресс-секретарь Одесской облгосадминистрации. Как выяснилось из сообщений про поиски в соцсетях, Нацполиция и ДСНС не сразу отреагировали на пропажу девушки.

Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности

Екатерина Катющева в начале забега (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

"Прошу максимальный репост... Сегодня во время соревнований исчезла ультрамарафонка и член сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева! Национальная полиция Украины не реагирует на обращения уже несколько часов. ГСЧС Украины также не реагирует на звонки несколько часов подряд, рекомендуют звонить в Национальную полицию!" - написал в Facebook Игорь Мишко.

Обнаружить девушку удалось около 01:00 - 01:15 14 июня спустя восемь часов силами Нацполиции, которая взялась за поиски. Когда Катю нашли, она была в сознании, но оказалось уже слишком поздно. Девушка получила сильнейший тепловой удар.

"Друзья, к сожалению, 10 минут назад Катя ушла из жизни. Инсульт. Врачи областной больницы сделали все, что могли. Вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне при температуре под 40 градусов", - написал Денис Соколов.

Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности

Катя в больнице (фото: facebook.com/Игорь Мишко)

30-летняя Екатерина Катющева участвовала в Одесском ультра-трейле "Куяльник", который стартовал 13 июня. Девушка была мастером спорта по легкой атлетике, членом сборной Украины по 24-часовому бегу с результатом 201 км, многократной участницей ультрамарафонов на 50-100 км, победительницей соревнований "Железный человек 2019" среди женщин.

В трейле на 67 километров Катя участвовала впервые. Она исчезла за 10 километров до финиша.

Смерть участницы марафона под Одессой: всплыли скандальные подробности

Екатерина Катющева (фото: facebook.com/katya.katuha)

Как мы писали ранее, умер звезда "Кривого зеркала", который месяц боролся с коронавирусом

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Светлана Мащенко

Теги Новости Украины преступления
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь