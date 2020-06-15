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В Одессе от инсульта умерла участница ультрамарафона

Новости » Происшествия     15.06.2020 - 00:56
В Одессе от инсульта умерла участница ультрамарафона
Фото: Екатерина Катющева (facebook/katya.katuha)

Спортсменку нашли без сознания за 10 км до финиша

В Одесской больнице от инсульта умерла участница сборной команды Украины по суточному бегу Екатерина Катющева. Девушка принимала участие в ультрамарафоне "Ультра-Трейл Куяльник".

Об этом в Facebook сообщил представитель Одесской облгосадминистрации Денис Соколов.

Отметим, что спортсментку искали 8 часов после того, как она отметилась на последнем перед финишем контрольном пункте за 10 км до окончания дистанции. Однако до финиша она не дошла.

Сначала участники марафона подозревали, что девушку похитили. На поиски спортсменки направили полицию с кинологами. Впоследствии стало известно, что Екатерину Катющеву нашли без сознания, однако доставили в больницу в сознании.

Спортсменка получила тепловой удар. Стоит отметить, что на местности, где проходил марафон, практически не было деревьев и естественной тени.

"Инсульт. Врачи делали все, что могли. Но вы сами понимаете, что такое 8 часов без сознания в пустыне, когда температура под 40 градусов", - написал Соколов вечером 14 июня.

Один из участников поисков Екатерины, Игорь Мишко, отмечал, что спорстменка имела достаточно высокий уровень подготовки и была среди лидеров во время этого забега. Однако до сих пор она не принимала участия в подобных марафонах. Полная дистанция ультрамарафона составляет 67 километров.

Напомним, запланированный на сентябрь 2020 года Бостонский марафон в США отменили впервые за 124 года его существования.

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Автор: Виталия Мазур

Теги Новости Украины марафонбегспортсменка
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