Смерть Тымчука: гражданская жена нардепа раскрыла все детали трагедии

Дмитрий Тымчук находился в депрессии и застрелился (Фото: УНИАН)

Дмитрий Тымчук был в депрессии и грозился совершить самоубийство

Смерть Дмитрия Тымчука расследуется с дня трагедии 19 июня, и наиболее вероятной версией следствие считает сиуцид. Народный депутат и координатор группы "Информационное сопротивление" был обнаружен с фатальным пулевым ранением в голову в квартире в Киеве на Перова. Предполагалось, что он застрелился, когда чистил наградной пистолет. Гражданская жена политика рассказала следователям, что он застрелился.

Об этом говорится в материалах расследования, опубликованных на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Гражданская жена Тымчука, которая проходит в деле в качестве свидетеля, в ходе проведения досудебного расследования сообщила о том, что проживала совместно с нардепом с ноября 2018 года, после того как он развелся с предыдущей женой.

По ее словам, в последнее время нардеп злоупотреблял спиртными напитками, совершал попытки кодироваться от алкоголизма.

Утром в день трагедии он начал выпивать и отказывался ехать на работу, пребывал в депрессии.

Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

"Во время разговоров высказывал суицидальные намерения. Достал пистолет и угрожал себя убить. Она отговаривала последнего от попыток покончить жизнь самоубийством", - говорится в документе.

Однако, около 12 часов Тычмук застрелился, при этом его сожительница была рядом с ним в комнате.

После трагедии женщина позвонила и сообщила о происшествии другу и помощнику Тымчука, который и позвонил в полицию в 12:16.

Также сожительница депутата сообщила, что ничего не знает о каких-либо конфликтах и долговых обязательствах погибшего.

Фото: Дмитрий Тымчук (УНИАН)

Помощник и близкий друг погибшего нардепа, проходящий по делу как свидетель, в ходе допроса сообщил о том, что о причинах самоубийства Тымчука ему ничего не известно.

"Погибшего характеризует исключительно с положительной стороны, в том числе как человека, который не склонен к самоубийству. Однако сообщил, что время от времени (Тымчук) мог употреблять алкогольные напитки несколько дней подряд, при этом вел себя адекватно. Наркотические средства не употреблял", - говорится в материале.

Скрин reyestr.court.gov.ua

Как сообщалось ранее, 28 июня президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил нардепа Дмитрия Тымчука орденом "За мужество" (III степени).

Напомним, Дмитрия Тымчука похоронили 22 июня на его малой родине под Житомиром. На церемонию прощания с нардепом в Киеве в Доме офицеров пришли чиновники, депутаты, военные и просто неравнодушные украинцы. Попрощаться с Тымчуком пришли глава МВД Украины Арсен Аваков, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, бывший премьер-министр Арсений Яценюк, экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

Добавим, что ранее в деле о гибели Дмитрия Тымчука нашли нестыковки.