Смерть Тимчука: цивільна дружина нардепа розкрила усі деталі трагедії

Дмитро Тимчук перебував у депресії і застрелився (Фото: УНІАН)

Дмитро Тимчук був у депресії та погрожував вчинити самогубство

Смерть Дмитра Тимчука розслідується з дня трагедії 19 червня, і найбільш вірогідною версією слідство вважає сиуцид. Народний депутат і координатор групи "Інформаційний спротив" був знайдений із фатальним кульовим пораненням в голову у квартирі в Києві на Перова. Передбачалося, що він застрелився, коли чистив нагородний пістолет. Цивільна дружина політика розповіла слідчим, що він застрелився.

Про це йдеться в матеріалах розслідування, опублікованих на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Цивільна дружина Тимчука, яка проходить у справі в якості свідка, в ході проведення досудового розслідування повідомила про те, що проживала спільно з нардепом з листопада 2018 року, після того, як він розлучився з попередньою дружиною.

За її словами, останнім часом нардеп зловживав спиртними напоями, здійснював спроби кодуватися від алкоголізму.

Вранці в день трагедії він почав випивати і відмовлявся їхати на роботу, перебував у депресії.

Фото: Дмитро Тимчук (РБК-Україна)

"Під час розмов висловлював суїцидальні наміри. Дістав пістолет та погрожував вбити себе. Вона відмовляла останнього від спроб покінчити життя самогубством", - йдеться в документі.

Однак, близько 12 годин Тичмук застрелився, при цьому його співмешканка була поруч з ним у кімнаті.

Після трагедії жінка зателефонувала і повідомила про подію одному і помічникові Тимчука, який і зателефонував до поліції о 12:16.

Також співмешканка депутата повідомила, що нічого не знає про будь-які конфлікти чи боргові зобов'язаннях загиблого.

Фото: Дмитро Тимчук (УНІАН)

Помічник і близький друг загиблого нардепа, який проходить по справі як свідок, в ході допиту повідомив про те, що про причини самогубства Тимчука йому нічого не відомо.

"Загиблого характеризує виключно з позитивного боку, в тому числі як людину, яка не схильна до самогубства. Проте повідомив, що час від часу (Тимчук) міг вживати алкогольні напої декілька днів поспіль, при цьому вів себе адекватно. Наркотичні засоби не вживав", - йдеться в матеріалі.

Скрін reyestr.court.gov.ua

Як повідомлялося раніше, 28 червня президент України Володимир Зеленський посмертно нагородив нардепа Дмитра Тимчука орденом "За мужність" (III ступеня).

Нагадаємо, Дмитра Тимчука поховали 22 червня на його малій батьківщині під Житомиром. На церемонію прощання з нардепом у Києві в Будинку офіцерів прийшли чиновники, депутати, військові та просто небайдужі українці. Попрощатися з Тимчуком прийшли глава МВС України Арсен Аваков, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, колишній прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, екс-секретар РНБО України Олександр Турчинов.

Додамо, що раніше у справі про загибель Дмитра Тимчука знайшли нестиковки.