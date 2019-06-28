Зеленский посмертно наградил Тымчука

Фото: Дмитрий Тымчук (РБК-Украина)

Тымчук погиб 19 июня от огнестрельного ранения в голову

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил нардепа Дмитрия Тымчука орденом "За мужество" (III степени). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ главы государства.

Так, Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами Украины по случаю Дня Конституции Украины.

"Наградить орденом "За мужество" ІІІ степени Тымчука Дмитрия Борисовича (посмертно) - народного депутата Украины", - говорится в тексте указа.

Как известно, Тымчук погиб 19 июня в Киеве от огнестрельного ранения в голову. По предварительной рабочей версии правоохранителей, нардеп застрелился при чистке наградного оружия - пистолета.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что лицо, близкое к погибшему Тымчуку, сообщило полиции, что в квартире, где нашли тело нардепа, отсутствуют несколько ювелирных изделий.

Также сообщалось, что по словам главы Национальной полиции Сергея Князева, следствие рассматривает несколько версий гибели Тымчука: несчастный случай, неосторожное обращение с огнестрельным оружием, а также рассматривается версия криминального характера.