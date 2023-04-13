Смерть школярки під Києвом шокувала українців: односельці підозрюють доведення до суїциду

Дані поліції

Про НП у селі Стрітівка Обухівського району повідомили правоохоронці 12 квітня. Тоді у заяві поліції Київської області в Telegram зазначалося, що до них звернулася мама дівчинки, яка виявила свою дочку на горищі будинку.

"За попередніми даними, причиною смерті міг бути суїцид", - сказали у поліції.

Зауважувалося, що обставини того, що сталося, з'ясовуються, і правоохоронці звернулися до батьків із закликом приділяти особливу увагу вихованню та дозвіллю дітей.

"Шановні батьки, пам’ятайте, небезпека завжди поруч і, як правило, спрацьовує там, де є легковажність і безвідповідальність. Будьте уважні та не залишайте своїх дітей наодинці в критичних ситуаціях. Приділяйте однакову увагу усім дітям в родині", - йшлося у публікації.

Будинок у Стрітівці, де сталася трагедія (фото: t.me/policekyivregion)

Розпочато кримінальне провадження

Також стало відомо, що поліція розпочала кримінальне провадження за фактом смерті 12-річної дівчинки.

Спікерка поліції Київської області Ірина Прянішнікова поінформувала, що, за даними правоохоронців, дівчинка пішла на горище і задушила себе шматком тканини, передає "Укрінформ".

У сім'ї залишилося ще двоє дітей, одному з яких лише чотири роки.

Підозри місцевих жителів

У місцевому пабліку в мережі пишуть, що загиблу шестикласницю звали Марго, і про школярку згадують, як про добру, чуйну, талановиту дитину.

Учасники Facebook-групи "Стрітівка ONLINE" у коментарях висловлюють підозру, що дівчинку нібито міг довести до самогубства вітчим своїм жорстоким ставленням.

Як пишуть мешканці Стрітівки, дівчинка ходила до школи у синцях, зі слідами побоїв. Іноді могла пропускати заняття через подібне "виховання". Інші додають, що родина жила в поганих умовах, а вітчим нібито зловживав алкоголем. При цьому деякі користувачі закликають не поспішати звинувачувати будь-кого "голослівно" - без доказів, належного розслідування та суду.

Додамо, що багато хто обурюється реакцією на ситуацію з боку соціальних служб, звучать закиди й на адресу і старости, і священика. І разом з тим у мережі зазначають, що бачачи подібну картину, односельцям самим варто було б виявити ініціативу щодо захисту прав дитини, що, можливо, могло б запобігти жахливу трагедію.

Фото: скрін коментарів facebook.com/groups / Стрітівка ONLINE