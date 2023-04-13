Смерть школьницы под Киевом шокировала украинцев: односельчане подозревают доведение до суицида

Данные полиции

О ЧП в селе Стрытивка Обуховского района сообщили правоохранители 12 апреля. Тогда в заявлении полиции Киевской области в Telegram отмечалось, что к ним обратилась мама девочки, которая обнаружила свою дочь на чердаке дома.

"По предварительным данным, причиной смерти мог быть суицид", - сказали в полиции.

Отмечалось, что обстоятельства случившегося выясняются, и правоохранители обратились к родителям с призывом уделять особое внимание воспитанию и досугу детей.

"Уважаемые родители, помните, опасность всегда рядом и, как правило, срабатывает там, где есть легкомыслие и безответственность. Будьте внимательны и не оставляйте своих детей наедине в критических ситуациях. Уделяйте равное внимание всем детям в семье", - говорилось в публикации.

Дом в Стрытивке, где произошла трагедия (фото: t.me/policekyivregion)

Начато криминальное производство

Также стало известно, что полиция начала уголовное производство по факту смерти 12-летней девочки.

Спикер полиции Киевской области Ирина Прянишникова проинформировала, что, по данным правоохранителей, девочка пошла на чердак и задушила себя куском ткани, передает "Укринформ".

В семье осталось еще двое детей, одному из которых всего четыре годика.

Подозрения местных жителей

В местном паблике в сети пишут, что погибшую шестиклассницу звали Марго, и о школьнице вспоминают, как о добром, отзывчивом, талантливом ребенке.

Участники Facebook-группы "Стрітівка ONLINE" в комментариях высказывают подозрение, что девочку якобы мог довести до самоубийства отчим своим жестоким отношением.

Как пишут жители Стрытивки, девочка ходила в школу в синяках, со следами побоев. Иногда могла пропускать занятия из-за подобного "воспитания". Другие добавляют, что семья жила в плохих условиях, а отчим якобы злоупотреблял алкоголем. При этом некоторые юзеры призывают не спешить обвинять кого-либо "голословно" - без доказательств, должного расследования и суда.

Добавим, что многие возмущаются реакцией на ситуацию со стороны социальных служб, звучат упреки в адрес и старосты, и священника. И в то же время в сети отмечают, что видя подобную картину, односельчанам самим стоило бы проявить инициативу по защите прав ребенка, что, возможно, могло бы предотвратить ужасную трагедию.

Фото: скрин комментариев facebook.com/groups / Стрітівка ONLINE