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Під Києвом жінка викинула сина з вікна 5 поверху: немовля загинуло

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Київ, Середа 22 березня 2023 10:33
Під Києвом жінка викинула сина з вікна 5 поверху: немовля загинуло Фото: у Вишневому Київській області трапилася трагедія, загинула двомісячна дитина (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У Вишневому Київській області сталася трагедія: жінка викинула свого двомісячного сина з 5-го поверху багатоповерхівці. Хлопчик не вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Мати викинула немовля з 5 поверху. Трагедія трапилась у місті Вишневе 21 березня, - розповів він.

За його словами, 2-місячного хлопчика терміново госпіталізували до лікарні, але від отриманих травм дитина загинула.

Слідчі з’ясовують усі обставини надзвичайної події, не виключено, що у 29-річної матері була післяродова депресія. За даним фактом відкрито ЄРДР.

Як повідомлялося, у четвер, 16 лютого, у Броварах Київської області сталася трагедія. 11-річна дівчинка загинула після падіння з 14 поверху.

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