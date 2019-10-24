Смерть молодой роженицы в Ивано-Франковске: родственники обвиняют врачей

В Ивано-Франковске умерла роженица (Фото: коллаж РБК-Украина)

Муж погибшей 27-летней женщины присутствовал на родах от начала и до конца

В Ивано-Франковске умерла после родов молодая женщина. Семья 27-летней погибшей Натальи Цуцяк обвиняет врачей в некомпетентности и халатности, что и превело к трагедии. Об этом сообщают местные СМИ.

Полиция открыла уголовное производство в отношении действий работников местного перинатального центра по статье 140 (ч.1) УК - неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, что повлекло тяжкие последствия для больного.

По факту происшествия начато следствие, продолжается этап экспертиз, после чего можно будет сделать предварительные выводы.

В справке судмедэкспертизы указано "сердечно-легочная недостаточность, геморрагический шок, кровопотеря, патологические роды".

Погибшая роженица Наталья и ее муж Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)

Роженица умерла 6 октября, а заявление от медиков в полицию поступило на следующий день, 7 октября.

Беременность у Натальи была первой. Как рассказал на пресс-конференции Любко Цуцяк, супруга придерживалась всех рекомендаций и предписаний, делала в срок контрольные УЗИ, показатели были в норме на протяжении всего наблюдения.

На 42-й неделе женщине внезапно стало плохо, после чего роженицу привезли в больницу.

Любомир отметил, что жена хотела родить к 3 октября, чтобы сделать ему подарок ко дню рождения, и обратилась к медикам относительно кесарево сечение. В то же время врач ориентировала только на естественные роды по показателям.

Вес на УЗИ прогнозировали 3800. Наталья весила 55 кг до беременности, за беременность набрала 14 кг, передает издание "Kurs". Последнее УЗИ показало частичное обвитие ребенка пуповиной и изменения в водах. Решили еще одно УЗИ сделать, на нем сказали, что ребенок 3300 и без обвития.

Погибшая роженица и ее муж Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)

С 30 сентября Наталья уже была на стационаре в отделе патологии.

Любомир, который присутствовал на родах от начала и до конца, несколько раз обращались к врачам с просьбой сделать кесарево, но каждый раз они получали отказ.

Утром 6 октября Наталья почувствовала тошноту, а ближе к родам у нее поднялась температура. Укол для спада температуры не дал никакого результата. Медики сделали несколько спинальных анестезий.

Мужчина говорит, что во время одного из обзоров услышал фразу о том, что зеленые воды, "грязные, надо что-то делать быстрее".

После еще одной спинальной анестезии врачи попросили мужчину покинуть родзал. А когда женщина родила мальчика, у нее резко ухудшилось самочувствие.

По словам мамы Натальи Цуцяк Оксаны, дочка "вся была синяя и в кислородной маске, глаза шли на лоб и закатывались". Жаловалась, что ей холодно.

"Ее накрыли одеялами, чтобы согреть, а когда открыли и провели рукой по животу, струйкой пошла кровь", - говорит она.

Только после того, как родственники забили тревогу, собралась экстренная бригада и Наталью забрали в операционную. Врачи после сообщили, что не смогли ее спасти.

Погибшая роженица Наталья Цуцяк (Фото: facebook.com/natalia.kirshak)

Родственники уверены, что если бы медики вовремя составили комплекс признаков - перенашивание, крупный плод, отошедшие воды, не открывается матка, температура и прочее - то должны были принять срочные меры спасения женщины и ребенка. Это сделано не было.

Директор Городского перинатального центра Сергей Стефанко заявил, что администрация заведения "всячески способствует расследованию данного досадного случая".

"У нас XXI века, как можно не спасти от кровотечения? И как можно было довести до такого состояния?" - негодуют родные умершей.

Погибшая роженица Наталья и ее муж Любомир (Фото: facebook.com/lubchik.ser)