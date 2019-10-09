В Ивано-Франковске умерла молодая роженица: в больнице хранят молчание

Фото: в Ивано-Франковске умерла роженица (Facebook)

В одном из роддомов умерла женщина при странных обстоятельствах

В Ивано-Франковске при родах умерла 27-летняя женщина. Это произошло в городском клиническом перинатальном центре. Как пишет "Галицкий корреспондент", у женщины было кровотечение. Больше о причинах смерти ничего не известно, а врачи роддома отказываются комментировать ситуацию.

О смерти роженицы сообщил ее муж Любомир Цуцяк на своей Facebook-странице в понедельник, 7 октября. Именно с того момента полиция взялась за расследование этого дела.

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"Моя найдорочжа, найщиріша, найлюбиміша Наталя. Як багато я хочу тобі сказати але мені не хватить слів, щоб описати свій біль і тугу за тобою. Ти була сенсом мого життя, який обірвався в один міг. Подарувала мені сина, а сама відійшла до Бога. Я зроблю все для нашого сина, тільки ніколи не зможу одного, замінити йому тебе. Ти була б найкращою мамою у світі для свого малюсика, але Бог вирішив по іншому. Люблю тебе сильно сильно, вічно твій Любчик", - написал ее муж.

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Отметим, что журналисты до сих пор не могут получить комментарии у докторов этого роддома.

Родившийся ребенок умершей женщины сейчас находится в роддоме.

В пресс-службе местной полиции отметили, что муж роженицы обратился к ним с заявлением о некомпетентности врачей. Копы открыли дело по статье "непрофессиональное выполнение врачами своих обязанностей".

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Фото: Погибшая роженица и ее муж Любомир (Facebook)

Директор перинатального центра также отказался комментировать факт смерти 27-летней роженицы.