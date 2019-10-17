Халатность врачей или несчастный случай: детали гибели женщины в Черновцах

В Черновцах после операции умерла молодая женщина (Коллаж РБК-Украина)

Родственники уверены, что женщина погибла из-за ошибки медиков

В Черновцах после несложной гинекологической операции скончалась 37-летняя женщина. Родственники уверены, что в ее гибели виноваты медики, так как они не смогли назвать причину и выдвинули сразу несколько версий. Об этом сообщает ТСН.

Как рассказала сестра погибшей Людмила Козак, женщина утром отправилась в больницу для несложной манипуляции, а уже через несколько часов ей позвонили и сообщили, что она умерла. Людмила Козак вместе с мужем немедленно поехала в больницу и попыталась выяснить, что произошло, но врачи выдвинули сразу несколько версий.

"Версии – это аллергическая реакция, и лопнул легочный тромб. Когда зашла в кабинет лишний раз уточнить, что стало причиной смерти, то сказали, что резко упало давление. Две разные версии в течении такого малого отрезка времени", - рассказали родные погибшей.

Наталье Винник было 37 лет и как говорят родственники, проблем со здоровьем у нее не было. К врачам она обратилась так как не могла забеременеть в течении долгого времени.

Исполняющий обязанности главного врача утверждает, что все медики, которые участвовали в операции – высококвалифицированные. Наталье Винник делали гистероскопию под общим наркозом, и процедура прошла успешно, осложнения начались после нее.

Врачи, которые оперировали женщину, говорят, что любое, а часто именно несложное вмешательство, несет определенные риски и осложнения. После проведения операции произошла остановка сердца, потом – отек легких, а реанимационные мероприятия были безуспешными.

Причину смерти молодой женщины сейчас выясняют специалисты в патологоанатомическом бюро. Родственники подали заявление в полицию и было открыто уголовное производство относительно вероятного ненадлежащего исполнения медиками своих обязанностей.

В Черновцах умерла молодая женщина - родственники винят врачей (Видео: YoUtube/ТСН)