Смерч под Херсоном разрушил дома и вырвал деревья: видео гигантской стихии

В Херсонской области пронесся гигантский смерч, от которого сильнее всего пострадал пгт Сивашское в Новотроицком районе. Меньше чем за 10 минут стихии ужалось нанести сильные повреждения более десяти домам и выкорчевать вековечные деревья.

В некоторых домах из 12-ти поврежденных даже полностью снесло крыши. Разрушения очень серьезные, говорится в сюжете местного канала VTVPlus.

В Сивашском говорят, что такого у них никогда было. По словам местного жителя Александра, "даже дед не рассказывал о таком". Мужчина рассказывает, что смерч появился совершенно неожиданно из черной тучи.

"Все летало и трещало", - говорит еще один очевидец.

Доктор географических наук Игорь Пилипенко говорит, что смерчи возникают на стыке "чего-то очень холодного с очень теплым". И причина этого в глобальном потеплении. Поэтому, подчеркивает эксперт, нужно закладывать эти изменения в строительство жилья.

В Херсонской области смерч наделал беды (видео: YouTube/VTVPlus)

Отметим, что про вероятность таких явлений как смерчи, в конце прошлой недели предупреждала Наталка Диденко. Синоптик рассказала, что такие разрушительные стихии могут возникать из-за резких контрастов температур на территории Украины.

А вот 13 июня огромный смерч пронесся под оккупированным Донецком.