На Донбассе "министра ДНР" приговорили к 12 годам заключения

Иллюстративное фото: суд (РБК-Украина)

Суд признал его виновным за участие в террористической организации

Суд заочно приговорил к 12 годам тюрьмы "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сообщается, что в ноябре 2014 года 36-летний мужчина, имея длительный стаж работы в органах МЧС Украины, изменив присяге, перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ДНР".

"С того времени чиновник не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы по деятельности учреждений и организаций, которые находятся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия", - говорится в сообщении.

Суд признал его виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса (УК) Украины и заочно приговорил к 12 годам с конфискацией имущества.

Напомним, заместителю мэра Славянска объявили подозрение в посягательстве на территориальную целостность Украины. Чиновника подозревают в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 258-3 (другое содействие деятельности террористической группы или террористической организации) УК Украины.

РБК-Украина писало, что в Луганской области боевика так называемой "ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы. Мужчину признали виновным в участии в террористической организации и посягательстве на территориальную целостность Украины.