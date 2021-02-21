Смена прописки с помощью приложения "Дія": как и когда заработает эта услуга

Сегодня наиболее востребованной административной услугой в Украине регистрация места проживания. Такая популярность объясняется ее необходимостью для пользования большинством других сервисов, которые предоставляет государство: голосование на выборах, оформление пенсии, получения социальных выплат, устройства ребенка в детский сад, регистрация физическим лицом-предпринимателем и так далее.

Как будет работать новая услуга смены прописки через приложение "Дія" и Портал государственных услуг, и когда эта услуга станет доступной, рассказал в комментарии для РБК-Украина глава Секретариата Общественного совета при Министерстве цифровой трансформации Украины Александр Явтушенко.

Для чего нужна прописка

"Если исследовать вопрос откуда же появилась прописка, то она является по сути архаичным пережитком XX века, когда ставился необходимый штамп в паспорте и таким образом регулировалось передвижения граждан, решались вопросы внутренней миграции и администрировалась плановая экономика. Почему сегодня нельзя отказаться от этого рудимента? Ответ довольно прост: к прописке привязано большое количество разнообразных услуг, за предоставление которых отвечает множество министерств и ведомств. Попытка отменить прописку как таковую привела бы к коллапсу в работе государственных органов и бюрократическом взрыву, поскольку для этого потребуется множество согласований и изменений устоявшихся процедур", - пояснил эксперт.

Он добавил, что государство нашло компромиссный вариант, который позволяет с одной стороны максимально упростить процедуру изменения места регистрации для граждан, а с другой стороны дает государственным органам время для согласования необходимых действий по отмене привязки административных услуг к прописке. Этот вариант – е‑прописка.

Как это работает

Мінцифра успешно протестировала услугу в Харькове прошлого года. Полноценный запуск во всей стране планируется уже в апреле 2021 года. Вся процедура изменения места регистрации будет занимать около 5 минут. Для этого гражданину необходимо будет зайти на Портал государственных услуг или в приложение Дія в своем смартфоне, выбрать соответствующий раздел и заполнить короткое заявление.

Что потребуется для смены прописки?

В заявлении необходимо будет указать новый адрес прописки и небольшое количество других данных, необходимых для ее обработки. После этого, если вы собственник жилья в котором хотите прописаться, вам сразу будет предложено оплатить административный сбор за услугу онлайн. Если же вы не собственник, то сначала владельцу жилья в автоматическом режиме придет уведомление в приложение Действие и в личный кабинет на Портале государственных услуг. Ему достаточно будет нажать одну кнопку, чтобы предоставить вам разрешение прописаться по выбранной адресу. После уплаты административного сбора заявление будет автоматически обработано, и ваша прописка изменится на новую.

Ставить новый штамп, аннулировать старый в паспорте или дополнительно куда обращаться для внесения изменений в реестры или ID карты не нужно. После электронной изменения прописки информация о ней сразу будет доступна для всех государственных органов.

Что говорят эксперты о новой услуге

"Некоторые эксперты опасались, что е-прописка не будет работать, поскольку существовали проблемы в наполнении электронных реестров территориальных общин. Сегодня Кабмин уже утвердил обновленный порядок регистрации места жительства, которым предусматривается ведение реестров территориальных общин в электронной форме. Для органов, которые не имеют возможности вести реестр самостоятельно, на помощь придет система Государственной миграционной службы, которая обеспечит их всей необходимой информацией о месте регистрации лица", - пояснил Явтушенко и добавил, что в Украине сейчас каждый третий гражданин сегодня проживает не по месту регистрации, а около миллиона украинцев сегодня не имеют прописки вообще