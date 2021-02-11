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В приложении "Дія" появится новая услуга: будет очень популярна среди украинцев

Новина українською → Четверг 11 февраля 2021 15:39
В приложении "Дія" появится новая услуга: будет очень популярна среди украинцев Украинцы смогут менять прописку через приложение (фото: РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В апреле 2021 года в приложении "Дія" появится возможность менять место регистрации онлайн, без посещения специальных сервисных центров.

Об этом в ходе форума "Украина 30" сообщил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, пишет ТСН.

Уже с апреля зарегистрировать место жительства можно будет онлайн через специальный портал или приложение "Дія".

По словам Федорова, проблем не должно возникнуть даже у мужчин призывного возраста, которым традиционно было труднее изменить регистрацию из-за необходимости сниматься и вставать на воинский учет.

Сменить прописку можно будет в несколько кликов.

"Если я владелец жилья, то я просто захожу на портал или в приложение "Дія" и регистрируюсь в несколько кликов. Если я не собственник жилья и хочу прописаться у другого человека, то делаю, то же самое, указывая адрес. А человеку, который является владельцем, приходит сообщение и он должен поставить электронную подпись или нажать в приложении "Дія" "Да"", - объяснил Михаил Федоров.

Также Федоров отметил, что треть украинцев живут не по месту регистрации, а миллион граждан вообще нигде не зарегистрированы.

Как мы ранее писали, в Украине упростят процедуру регистрации места жительства.

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