"Смажитися не потрібно". Лікар пояснив, чи корисно засмагати на сонці

Зараз в Україні літо у розпалі і багато хто намагається отримати шоколадний відтінок тіла та вітамін D.

Чому засмагу це зовсім не про здоров'я розповів на Faceboo k лікар-невролог Євген Скрипник.

Чи є користь від засмаги

Медик запевнив, що жодної користі для здоров'я від засмаги немає. Справа в тому, що засмага - це пошкодження та вразливість шкіри.

Чому засмагу це небезпечно?

Збільшується ризик багаторазово онкологічних захворювань шкіри (меланоми), порушується генетичний апарат клітин, втрачається еластичність шкіри, шкіра швидше старіє в сотні разів, виникають зморшки і т.д. Сонце на вигляд красиве і безпечне, а в цілому ультрафіолетове випромінювання дуже шкідливе і в жодній кількості не корисне.

"Для того щоб у шкірі вироблявся від Д, засмагати не потрібно, достатньо, щоб сонячне випромінювання потрапляло на відкриті ділянки шкіри і через одяг воно також проникає", - поінформував лікар.

Чи шкідливий солярій?

Євген Скрипник підкреслив, що засмага в солярії така ж шкідлива, як і на сонці.

"У жодному разі засмагла шкіра не вартує тих проблем, які можуть виникнути надалі! При виході на вулицю та перебування на сонці намагайтеся завжди користуватися сонцезахисними кремами з SPF 50 як мінімум", - резюмував він.