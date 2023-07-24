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"Жарится не нужно". Врач объяснил, полезно ли загорать на солнце

Новина українською →
Понедельник 24 июля 2023 11:45
"Жарится не нужно". Врач объяснил, полезно ли загорать на солнце Фото: Полезно ли загорать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сейчас в Украине лето в разгаре и многие пытаются приобрести шоколадный оттенок тела и получить витамин D.

Почему загар это совсем не о здоровье рассказал на Facebook врач-невролог Евгений Скрыпник.

Есть ли польза от загара

Медик уверил, что никакой пользы для здоровья от загара - нет. Дело в том, что загар - это повреждение и уязвимость кожи.

Почему загар это небезопасно?

Увеличивается риск во много раз онкологических заболеваний кожи (меланомы), нарушается генетический аппарат клеток, теряется эластичность кожи, кожа быстрее стареет в сотни раз, возникают морщины и т.д. Солнце по виду красивое и безопасное, а в целом ультрафиолетовое излучение очень вредно и ни в коем количестве не полезно.

"Для того, чтобы в коже вырабатывался от Д, загорать не нужно, достаточно, чтобы солнечное излучение попадало на открытые участки кожи и через одежду оно также проникает", - проинформировал врач.

Вреден ли солярий?

Евгений Скрыпник подчеркнул, что загар в солярии так же вреден, как и на солнце.

"Никаким образом загорелая кожа не стоит тех проблем, которые могут возникнуть в дальнейшем!При выходе на улицу и пребывании на солнце старайтесь всегда пользоваться солнцезащитными кремами из SPF 50 как минимум", - резюмировал он.

Кроме того, никогда не используйте эти народные средства для загара.

Кстати, ранее мы писали о том, помогают ли при солнечных ожогах кефир, сметана и алое.

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