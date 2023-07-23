Це дуже небезпечно! Ніколи не використовуйте ці народні засоби для засмаги

У літній період багато людей намагаються якнайшвидше отримати гарну і засмаглу шкіру. Однак прийом сонячних ванн може стати дуже небезпечним, якщо не дотримуватись елементарних правил безпеки або ж - використовувати різні народні засоби для засмаги.

Які лайфхаки для засмаги використовувати не можна – читайте у матеріалі нижче.

Народні методи - в галузі фантастики

У соціальних мережах повно порад про народні засоби для швидкої та бронзової засмаги. Автори цих порад рекомендують використовувати оливкову олію або пиво під час прийому сонячних ванн, щоб отримати рівну засмагу.

Але ці методи не лише марні, вони ще й небезпечні. Ефективність використання оливкової олії для засмаги (або захисту від опіків) - ніким і ніколи не було доведено.

Фахівці іноді рекомендують використовувати цей засіб після засмаги – як засіб для пом'якшення або заспокійливий засіб. І тільки в тому випадку, якщо під руками немає спеціалізованої косметики, а ви повернулися з розпеченого сонця та прийняли душ.

Порада про використання пива вигадала та людина, що знає, що в цей напій входить хміль і вітаміни групи B. Але на жаль, цей засіб не покращить засмагу, не захистить від сонця, але може спровокувати опіки. А ще – на пиво можуть злітатися комахи.

Як же посилити засмагу

Існують безпечніші методи посилення засмаги. Наприклад, можна пити морквяний сік, у якому є багато бета-каротину.

І найкращий варіант – спеціальні засоби у вигляді крему чи спрею, які посилюють засмагу і при цьому захищають вашу шкіру. Такі засоби проходять спеціальну перевірку.

Найкращий захист

Дерматологи рекомендують не гнатися за бронзовою засмагою, а надійно захищати свою шкіру влітку за будь-яких умов. Варто віддавати перевагу засобам захисту від ультрафіолетового випромінювання, якщо ви збираєтеся відпочивати на сонці.

Існує багато професійних та сучасних засобів, у вигляді молочка, крему, спрею, спеціальних олій. Найголовніше при виборі, щоб SPF-засіб захищав як від А, так і ультрафіолетових променів.

Зверніть увагу на важливі правила: