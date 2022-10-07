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Смажимо картоплю фрі без тонни олії: хрустка, корисна, економна

Скріншот: Картопля фрі без олії в духовці
Автор: Світлана Мащенко

Зазвичай картоплю фрі готують у глибокій посудині з великою кількістю олії, але це не обов'язково. Щоб насолодитися хрустким смаком картопельки, можна обійтися без тонни жиру - так і корисніше і економніше.

Рецептом поділилися в YouTube-каналі КIIT.

Нам знадобиться:

  • Картопля - 4 великі
  • Рослинна олія - 2-3 ст. ложки
  • Сіль, перець до смаку

Покрокове приготування страви

Альтернативою фритюру стане духовка - картопля в ній буде кориснішою, але не менш смачною.

Вимийте і почистіть картоплю. Поріжте соломкою.

Перекладіть картоплю в зручну ємність, добре перемажте олією. Перемішайте і покладіть на деко (антипригарне або з пергаментом).

Поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 10 хвилин. Потім увімкніть піч на максимум і за 5 хвилин перемішайте. Потім поставте ще на 5 хвилин, знову перемішайте. Робіть так, поки картопля не набуде бажаної скоринки.

Готову картоплю посипте сіллю і перцем.

Раніше ми писали, як приготувати картопляні зрази, так щоб вони були ніжні і водночас не розвалювалися.

Також читайте про смажені пиріжки на картопляному відварі.

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