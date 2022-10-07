Смажимо картоплю фрі без тонни олії: хрустка, корисна, економна

Зазвичай картоплю фрі готують у глибокій посудині з великою кількістю олії, але це не обов'язково. Щоб насолодитися хрустким смаком картопельки, можна обійтися без тонни жиру - так і корисніше і економніше.
Рецептом поділилися в YouTube-каналі КIIT.
Альтернативою фритюру стане духовка - картопля в ній буде кориснішою, але не менш смачною.
Вимийте і почистіть картоплю. Поріжте соломкою.
Перекладіть картоплю в зручну ємність, добре перемажте олією. Перемішайте і покладіть на деко (антипригарне або з пергаментом).
Поставте в розігріту до 220 градусів духовку на 10 хвилин. Потім увімкніть піч на максимум і за 5 хвилин перемішайте. Потім поставте ще на 5 хвилин, знову перемішайте. Робіть так, поки картопля не набуде бажаної скоринки.
Готову картоплю посипте сіллю і перцем.
Раніше ми писали, як приготувати картопляні зрази, так щоб вони були ніжні і водночас не розвалювалися.
Також читайте про смажені пиріжки на картопляному відварі.