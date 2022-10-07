Жарим картофель фри без тонны масла: хрустящий, полезный, экономный

Нам понадобится:

Картофель – 4 больших

Растительное масло – 2-3 ст. ложки

Соль, перец по вкусу

Пошаговое приготовление блюда

Альтернативой фритюру станет духовка – картофель в ней будет полезнее, но не менее вкусной.

Вымойте и почистите картофель. Порежьте соломкой.

Переложите картофель в удобную емкость, хорошо промажьте маслом. Перемешайте и положите на противень (антипригарный или с пергаментом).

Поставьте в разогретую до 220 градусов духовку на 10 минут. Затем включите печь на максимум и через 5 минут перемешайте. Затем поставьте еще на 5 минут, снова перемешайте. Делайте так, пока картофель не приобретет желаемую корочку.

Готовый картофель посыпьте солью и перцем.