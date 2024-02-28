Чим небезпечні старі кухонні сковорідки та каструлі: це важливо знати

Старі сковорідки та каструлі на кухні можуть становити загрозу для здоров'я. Варто знати, чи можна такому посуду продовжити термін служби та як його правильно утилізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Real Simple .

Як зрозуміти, що посуд вже час викидати

Є кілька ознак, які вказують, коли пора прощатися зі своїми каструлями та сковорідками.

Шеф-кухар Адрієнн Лафкін розповіла, що мінімальний знос є нормальним явищем. Небезпечними можуть бути відшарування та глибокі подряпини на антипригарних покриттях.

Більшість антипригарних покриттів тепер нетоксичні, але нікому не хочеться, щоб шматочки покриття були в блюді.

Також, якщо ваша їжа весь час прилипає до сковороди, навіть якщо ви використовували олію, то це головна ознака того, що настав час викидати цей посуд.

До того ж якщо ви використовуєте забагато олії, щоб їжа не прилипала до сковороди - це шкідливо для здоров’я.

Ознаки, що потрібно замінити посуд

Основні ознак того, що посуд потрібно замінити:

посуд має незакріплені ручки, які неможливо відремонтувати викруткою

поверхня має сильні подряпини, ямки або сколи

сковорідка деформувалася - боки або дно

каструля іржава або має інші аномальні зміни кольору, які не можна легко видалити очищенням

Що робити зі старими каструлями і сковорідками

Варто переробляти металеві каструлі та сковорідки, коли це можливо, щоб мінімізувати вплив на навколишнє середовище.

В багатьох містах є місцеві пункти звалища металобрухту.

Однак перш ніж оновити посуд, подумайте про його матеріал. Потрібно звернути особливу увагу на старі тефлонові сковорідки, особливо ті, які були виготовлені до 2013 року, до того, як сковорідки з антипригарним покриттям повинні були бути без PFOA.

Зараз тефлонові та інші антипригарні сковорідки зазвичай вважаються безпечними для повсякденного домашнього приготування їжі.

Купувати такі сковорідки важливо в магазинах вузької спеціалізації, які нададуть сертифікати якості та гарантійні талони. Мінімальна товщина дна тефлоновим сковородам - 5 мм. В ідеалі краще купити посуд з подвійним сталевим дном.

Експерти кажуть, що з часом антипригарне покриття може руйнуватися, вивільняючи токсичні хімікати в їжу під час нагрівання. Якщо сковорідки пошкоджені, краще утилізувати їх належним чином, щоб уникнути будь-яких ризиків для здоров’я.