Ученые пугают новой эпидемией: кто и почему под угрозой

В будущем смартфоны могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. В частности, ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет, отражает растущие темпы производства свинца.
Исследование проводил Еврейский университет, пишет Eurekalert.
По словам ученых, из могильника в центральной Италии, который использовался 12 000 лет подряд
риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды
Ранее мы сообщали, что в Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами.
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