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Ученые пугают новой эпидемией: кто и почему под угрозой

Автор: Тетяна Самарук

В будущем смартфоны могут стимулировать эпидемию отравления свинцом. В частности, ядовитый металл, найденный в скелетах возрастом 12 тысяч лет, отражает растущие темпы производства свинца.

Исследование проводил Еврейский университет, пишет Eurekalert.

О чем говорится в исследовании

По словам ученых, из могильника в центральной Италии, который использовался 12 000 лет подряд

риск высокого кровяного давления и повреждения почек у взрослых, а также может вызвать выкидыш или преждевременные роды

Какие меры необходимо вводить

Ранее мы сообщали, что в Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами.

Также, как привязать SIM-карты с паспортом. В частности, как это сделать в Киевстар, Vodafone и lifecell.

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