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В Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами

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Украина, Среда 11 августа 2021 13:58
В Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами Фото: в Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В украинских СИЗО разрешат заключенным пользоваться интернетом и телефонами. Соответствующее решение приняло правительство.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко.

Согласно принятому постановлению, чтобы воспользоваться данными услугами, заключенным придется платить определенную сумму.

"Правительство вводит экспериментальный проект в следственных изоляторах: лицам, взятым под стражу, за соответствующую плату будут предоставляться услуги по доступу к интернету и телефонной связи", - написал Гончаренко.

В Украине заключенным разрешат пользоваться интернетом и телефонамиФото: скрин постановления Кабинета министров Украины (t.me/oleksiihoncharenko)

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