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Вчені лякають новою епідемією: хто і чому під загрозою

Автор: Тетяна Самарук

У майбутньому смартфони можуть стимулювати епідемію отруєння свинцем. Зокрема, отруйний метал, знайдений у скелетах віком 12 тисяч років, відображає зростальні темпи виробництва свинцю.

Дослідження проводив Єврейський університет, пише Eurekalert.

Про що йдеться у дослідженні

За словами вчених, з могильника в центральній Італії, який використовувався 12 000 років поспіль

ризик високого кров'яного тиску та пошкодження нирок у дорослих, а також може спричинити викидень або передчасні пологи

Які заходи потрібно запроваджувати

Раніше ми повідомляли, що в Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами.

Також, як прив'язати SIM-карти до паспорта. Зокрема, як це зробити в Київстар, Vodafone і lifecell.

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