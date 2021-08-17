Вчені лякають новою епідемією: хто і чому під загрозою

У майбутньому смартфони можуть стимулювати епідемію отруєння свинцем. Зокрема, отруйний метал, знайдений у скелетах віком 12 тисяч років, відображає зростальні темпи виробництва свинцю.

ризик високого кров'яного тиску та пошкодження нирок у дорослих, а також може спричинити викидень або передчасні пологи

За словами вчених, з могильника в центральній Італії, який використовувався 12 000 років поспіль

Раніше ми повідомляли, що в Україні в'язням дозволять користуватися інтернетом і телефонами.

Також, як прив'язати SIM-карти до паспорта. Зокрема, як це зробити в Київстар, Vodafone і lifecell.