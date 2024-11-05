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Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію?

Вівторок 05 листопада 2024 17:10
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Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію? Через РЕБ час на смартфонах в Україні змінюється автоматично (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Нещодавні збої часу на смартфонах в Україні спантеличили багатьох користувачів, адже пристрої стали довільно змінювати часовий пояс. Це пов'язано з активацією радіоелектронної боротьби (РЕБ), що впливає на GPS і може тимчасово переналаштувати координати, змушуючи пристрої помилково визначати місцезнаходження.

Про те, чому на смартфонах змінюється час і як швидко та просто усунути цю проблему, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на сайт новин у сфері IT та технологій Mezha.Media.

Чому на смартфонах змінюється час?

Цей процес називається GPS-спуфінгом - метод, що маніпулює GPS-сигналами і передає фальшиві дані про місцезнаходження. Завдяки цьому ворожі дрони, орієнтуючись на GPS, можуть втратити курс або повернутися назад. У той же час, смартфони, які покладаються на GPS для налаштування часу, іноді змінюють часовий пояс у зоні дії спуфінгу. Проте проблему легко вирішити самостійно.

Як вирішити проблему автоматичної зміни часу на iPhone?

Відкрийте “Налаштування”, перейдіть до розділу “Загальні” та виберіть “Дата та час”. У цьому меню вимкніть перемикач "Задавати автоматично" та вручну встановіть часовий пояс для Києва. Тепер iPhone не змінюватиме автоматично час, але при поїздках за кордон опцію потрібно знову ввімкнути.

Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію?

Як виправити ситуацію автоматичної зміни часу на iPhone (фото: Mezha.Media)

Як уникнути автоматичного зміни часу на Android?

Зайдіть у “Налаштування”, виберіть “Спільне керування” та перейдіть до “Дата та час”. У різних моделей смартфонів розділи можуть трохи відрізнятися, але потрібні опції завжди є в меню "Дата та час". Наприклад, у Samsung можна окремо налаштувати часовий пояс через мережу або геолокацію: залиште увімкненою опцію “Автоматичний часовий пояс”, але вимкніть “Часовий пояс за місцем розташування”.

На пристроях Motorola, що використовують "чистий" Android, налаштування аналогічні.

Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію?Смартфони в Україні зненацька перемикають час: що це означає і як виправити ситуацію?

Як виправити ситуацію автоматичної зміни часу на Android (фото: Mezha.Media)

Нагадаємо, що Україні доводиться щомісяця винаходити нові РЕБ.

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